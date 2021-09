Unidade de combate à Covid-19 de Juazeiro do Norte zera internações nesta quinta-feira, 23

O município zerou as internações na unidade pela primeira vez no último mês de julho. Nesta sexta-feira, 24, a Secretaria da Saúde realiza um mutirão para aplicação da segunda dose de vacinas contra a Covid-19

A Unidade de combate à Covid-19 de Juazeiro do Norte zerou o número de internações nesta quinta-feira, 23. A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde do município. De acordo com a pasta, essa é a segunda vez que a unidade zera o número de pacientes internados, a primeira aconteceu no último dia 27 de julho.

Nesta sexta-feira, 24, o município vai realizar um mutirão com duração de 13 horas para aplicação de imunizantes da Coronavac, Astrazeneca e Pfizer/BioNTech para quem deixou de tomar a segunda dose (D2). Não será necessário realizar agendamento. A ação acontecerá das 8 às 21 horas em dois locais: Quadra Municipal e Ginásio Poliesportivo.

A secretaria realiza também nesta sexta-feira, 24, a aplicação da segunda dose para gestantes e puérperas que tomaram a D1 da Coronavac e Pfizer. Os imunizantes serão aplicados das 8 às 11 horas no Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest). Estarão disponíveis 80 doses da Coronavac e 40 da Pfizer.

Para receber a vacinação, é necessário levar os documentos: RG, CPF, cartão do SUS, cartão de vacinação e comprovante de endereço.

Até a tarde desta quinta-feira, 23, Juazeiro do Norte notificou 125.438 casos de Covid-19. Desses, 90.179 foram descartados, 35.257 confirmados, e dois são casos suspeitos que aguardam resultados de exames.

Entre os pacientes confirmados, há seis hospitalizados, 11 em isolamento domiciliar, 34.593 que já estão recuperados. Ao todo, foram notificados 647 óbitos pela infecção. As informações são da Secretaria da Saúde do município.

Serviço

Mutirão de vacinação

Ginásio Poliesportivo

A quem se destina:

- População geral que tomou a 1ª dose da vacina Astrazeneca entre os dias 1º e 12 de junho e ainda não tomou a 2ª dose;

Horário: Das 8 às 13 horas



- População geral que tomou a 1ª dose da vacina Astrazeneca entre os dias 13 e 19 de junho e ainda não tomou a 2ª dose;

Horário: Das 13 às 18 horas



- População geral que tomou a 1ª dose da vacina Astrazeneca entre os dias 20 e 24 de junho e ainda não tomou a 2ª dose;

Horário: Das 18 às 21 horas



Quadra do Municipal

A quem se destina:

População geral que tomou a 1ª dose da vacina Pfizer entre os dias 1º e 30 de junho e ainda não tomou a 2ª dose;

Horário: Das 8 às 13 horas

