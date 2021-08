Unidade extra para pessoas com sintomas de Covid-19 tem atividades encerradas em Juazeiro do Norte

A Unidade Sentinela do bairro Pirajá, em Juazeiro do Norte, deve ter atividades encerradas nesta terça-feira, 31. De acordo com a coordenadora da unidade, Lorena Alencar, a baixa demanda de pacientes com sintomas e suspeita de Covid-19 foi o que motivou a conclusão dos atendimentos no local.

Lorena explicou, em entrevista à Rádio CBN Cariri, que em junho de 2021 a unidade atendia de 300 a 350 pacientes por dia. Com a diminuição de casos, os atendimentos passaram a concentrar 30 a 40 pessoas por dia. A taxa de positividade observada também diminuiu, com apenas três ou quatro testes detectando Covid-19 por dia nos pacientes do local, segundo Lorena.

A coordenadora atribui a diminuição da demanda ao avanço da vacinação do município. Até essa segunda-feira, 30, Juazeiro do Norte aplicou 211.741 doses da vacina contra Covid-19, sendo 151.375 pessoas com uma dose e 55.286 cidadãos com duas doses.

Para casos suspeitos, a recomendação é a busca da Unidade Sentinela original, na avenida do Agricultor, próxima ao Vapt Vupt. O atendimento médico e de enfermagem, a testagem para diagnóstico de Covid-19 e a entrega de medicamentos para o tratamento ocorrem das 7 às 22 horas, de segunda a domingo.

“A orientação principal é manter a vigilância, intensificar os cuidados de prevenção, principalmente para evitar contaminação. Também esperar o tempo para poder fazer o teste. Porque o teste antígeno precisa ser feito, para maior eficácia, entre o terceiro e o sétimo dia [de sintomas]. A gente estende até o décimo dia, que é quando estamos na fase aguda da doença”, diz Lorena Alencar.

