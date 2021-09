Covid-19: número de casos e mortes segue em queda na Capital e no Interior

O Estado do Ceará segue registrando queda do número de casos de Covid-19 e de óbitos em decorrência da doença pandêmica. Conforme boletim divulgado nesta sexta-feira, 17, pela Secretária da Saúde (Sesa), a baixa no índice é percebida tanto na Capital como no Interior do Estado. O monitoramento diz respeito a uma comparação entre as semanas epidemiológicas (SE) 33 e 36 (15/08/21 a 11/09/21).

Análise comparativa mostra que a Região de Saúde de Fortaleza registrou, dentro do período avaliado, 595 novas infecções pela doença, quantitativo 66,7% inferior ao observado anteriormente. Já Sobral contabilizou 442 casos (queda de 47,6%), Cariri 192 casos (redução de 73,7%), Litoral Leste 47 casos (baixa de 66,7%) e Sertão Central 82 casos (diminuição de 66%).

Em relação ao número de mortes em decorrência da patologia, a Capital registrou 18 óbitos (redução de 21,7%). O índice nas demais regiões foram: dois em Sobral (queda de 66,7%), um no Cariri (baixa de 10%) e um no Sertão Central (redução de 66,7,0%). O Litoral Leste não registrou óbitos pela doença.

Entre as SE 32/33 e 34/35, todas as Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS) do Estado registraram redução de casos, menos Crateús, que teve um aumento de 28,5% do índice. Nesse mesmo período

Crato e Juazeiro do Norte foram as únicas ADS que não tiveram baixa no número de óbito, registrando um disparo de 50% e de 66,7% no percentual, respectivamente.

Boletim é emitido no dia em que o Governo do Estado anunciou o novo decreto estadual, que vai passar a valer a partir de segunda-feira, 20. Entre as determinações do documento estão a liberação de salas de aula com 100% da capacidade e a ampliação da capacidade de alguns eventos.

