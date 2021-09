Apesar da liberação total, escolas municipais continuarão com 50% da capacidade de alunos

Escolas municipais continuarão com 50% da capacidade das turmas em aulas presenciais. Ceará liberou salas de aula com 100% da capacidade a partir de segunda-feira, 20, mas a Rede Municipal não vai aderir e deve manter planejamento. Na próxima semana, na terceira e última etapa do processo de retorno, 100% dos alunos estarão incluídos no ensino presencial. Com revezamento semanal, salas de aula funcionarão apenas metade das turmas.

Liberação total no ensino do Estado foi anunciada pelo governador Camilo Santana (PT), no começo da tarde desta sexta-feira, 17. As escolas, entretanto, deverão manter a opção de ensino remoto aos estudantes que assim quiserem.

Durante o anúncio, a secretária-executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Ricristhi Gonçalves, apontou queda da positividade dos exames nas últimas semanas. Ela também mostrou número de casos sob controle, sem aumentos relevantes. E destacou a queda dos óbitos como um dos melhores resultados.

A secretária-executiva alertou, todavia, para o risco que corre quem não está com esquema completo de vacinação, com duas doses, ou dose única da vacina Janssen.

Rede Municipal

Na última segunda-feira, 13, alunos dos 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental e do Infantil I e II voltaram a ter aulas presenciais. Com isso, 61,3% dos alunos da Rede Municipal já estão incluídos no retorno. Na semana passada, na primeira etapa de retorno, turmas do Infantil III, IV e V e 1º e 2º anos do ensino fundamental retornaram às salas de aula.

Na próxima segunda, será a vez dos estudantes do 6º, 7º, 8º e 9º anos e da Educação de Jovens e Adultos. O cronograma prevê que, ao final de setembro, todos os alunos da educação infantil e do ensino fundamental já devem ter retornado às aulas presenciais.

Isso deve acontecer com rodízio semanal — aulas presenciais em uma semana, com grupos que representam 50% do quantitativo da turma, e na posterior com a realização de atividades domiciliares.

"Na semana em que os estudantes não estiverem presencial na unidade escolar receberão seu plano de estudos/propostas de vivências, onde estarão participando de interações, vivências e desenvolvendo as atividades domiciliares no contexto de sua casa, que serão propostas pelos professores da turma", projeta a secretaria.

Conforme acompanhamento realizado pela SME, até segunda, 13, 60.752 alunos na faixa etária entre 12 e 17 anos já estavam cadastrados. O que equivale a 80,18% do total de 75.768 estudantes nessa faixa etária matriculados na rede.

