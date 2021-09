Hard Rock anuncia show de Dire Straits para janeiro de 2022; Europe, em março

O Hard Rock Hotel Fortaleza, localizado na praia da Lagoinha, em Paraipaba, fará show com a banda Dire Straits Legacy em janeiro de 2022. O show foi marcado originalmente para abril de 2020, mas foi adiado pela pandemia. A data exata no primeiro mês do próximo ano ainda não foi anunciada.

Em março último, o hotel anunciou também o concerto ao vivo da banda sueca para o dia 19 de março de 2022. O show é nomeado “The Final Countdown” (a última contagem regressiva, em português) em homenagem a um dos maiores sucessos da banda, e marcará o início de uma contagem regressiva para a inauguração do complexo hoteleiro Residence Club, cuja primeira etapa de obras será entregue no fim deste ano.

Apesar de clientes e convidados terem exclusividade no acesso ao concerto, 1.500 ingressos serão disponibilizados para o público em geral em uma data ainda não definida, custando R$ 3 mil cada. Refeições coletivas serão fornecidas durante o evento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Originária da década de 1980, a banda Europe tem 5,7 milhões de ouvintes mensais na plataforma de streaming Spotify; suas músicas misturam elementos dos gêneros glam metal e hard rock.

Em maio, o Hard Rock Hotel anunciou ainda a entrega da primeira fase das obras prevista para o fim deste ano e revelou que a principal piscina do resort terá música embaixo d'água. O equipamento aquático fica bem em frente ao complexo, com vista para a praia.

Será um sistema de som subaquático, com extensão da música ambiente embaixo d’água. Assim, o hóspede continua ouvindo a música durante os mergulhos.

Infraestrutura hoteleira

O Hard Rock Hotel Fortaleza será o primeiro dos oito resorts Hard Rock no Brasil. Este terá heliponto, 46 elevadores e energia suficiente para 30 mil habitantes, devido ao uso de tecnologias.

Além deste equipamento, a rede hoteleira norte-americana já constrói o Ilha do Sol, no norte do Paraná, e o de São Paulo, na avenida Paulista. Também investirá em um em Campos do Jordão, em Foz do Iguaçu, em Natal, Recife e no Hard Rock Hotel Jeri. Ao todo, o Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 6 bilhões.

Sobre o assunto Hard Rock Hotel Fortaleza antecipa lançamento de segunda fase

70% dos compradores do Hard Rock Hotel Fortaleza são de fora do Ceará

Incorporadora do Hard Rock Hotel no Brasil fecha capital na Bolsa de Valores

Conheça a estrutura em Lagoinha

Segundo a VCI SA, o complexo em Lagoinha, por exemplo, possui mais de 180 mil m² de área, com cerca de 700m de frente, “pé na areia”, com áreas para eventos internos e externos, arena de shows, dois complexos aquáticos, cinco restaurantes de marcas exclusivas, quadras esportivas e lounges com bares.

Ainda tem lojas da Rock Shop, Rock Spa, área para kids e teens (Roxity Kids Club), estúdio de gravação, além de heliponto homologado para agilizar o traslado do Aeroporto de Fortaleza para o resort a 100 km da Capital.





Imagem da construção da piscina do Hard Rock Fortaleza que terá som embaixo d'água (Foto: ISANELLE/Divulgação)



Em quesito de sustentabilidade, contará com placas de energia solar e iluminação do tipo LED, detalhando chegar a até 80% de economia ante iluminação incandescente. Conforme a VCI, o empreendimento terá 46 elevadores e tem consumo equivalente a uma cidade de 30 mil habitantes devido ao investimento em tecnologias.

Na construção, que envolve mais de 1.800 km de cabeamentos, 10 km de tubulões subterrâneos, 6 mil betoneiras de concreto, a empresa desenvolve estação própria de tratamento de esgoto, compostagem e reciclagem de resíduos orgânicos.

Sobre as estratégias de biossegurança, os quartos terão luz ultravioleta para esterilização. E seguindo uma tendência norte-americana e europeia, os hotéis da rede também irão oferecer ao hóspede a opção de desinfecção do apartamento todos os dias. Na área comum, os elevadores, por exemplo, serão higienizados a cada hora.

Sobre o assunto Hard Rock Hotel Fortaleza terá música embaixo d'água; veja outras atrações

Hard Rock International aprova obras do Resort da marca na Lagoinha

Hard Rock Hotel Jeri promete o maior beach club da marca no mundo

Já na área dos apartamentos, a marca divulga que todos os hotéis serão entregues mobiliados, decorados e equipados padrão hospedagem de luxo. "Ressalte-se que a mobília, tanto dos apartamentos do prédio principal, quanto das mansões à beira mar e das townhouses - construções características dos Estados Unidos, têm sua atualização prevista a cada cinco anos, de acordo com os padrões da marca", informa a VCI SA.

Na decoração, já são características, em todo o mundo, as memorabílias, itens do acervo de artistas da música mundial. Serão mais de 300 objetos, como uma guitarra do Bon Jovi, vestidos da Shakira e da Rihanna, e uma bateria dos Guns N’ Roses.

O transporte desses itens para o Brasil gira em torno de R$ 6,5 milhões, tendo em vista o custo do seguro dos itens, bem como a logística, montagem de cases e instalação de segurança.

Tags