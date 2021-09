Vacinação contra Covid-19: Fortaleza fará repescagem nesta sexta, 17; veja listas

No total, estão agendados 5,3 mil adolescentes nascidos em 2004 e 1,7 mil em 2005. No Ceará, 126 municípios já começaram a vacinação da faixa etária, que vai de 12 a 17 anos

A Prefeitura de Fortaleza fará repescagem da vacinação contra Covid-19 de adolescentes nesta sexta-feira, 17, com 7.400 pessoas agendadas. A informação foi divulgada na noite desta quinta-feira, 16, pelo prefeito José Sarto (PDT) e segue decisão da Comissão Intergestores Bipartite (CIB-CE), que resolveu continuar imunizando adolescentes sem comorbidades contra a doença, apesar de recomendação contrária do Ministério da Saúde.

Além da lista de vacinação para primeira dose (D1), também foram agendados nomes para aplicaçãode D2. Confira:

>> Acesse lista de vacinação para D1 em Fortaleza desta quinta-feira, 17: Clique aqui para baixar o PDF.

>> Acesse lista de vacinação para D2 em Fortaleza desta quinta-feira, 17: Clique aqui para baixar o PDF.

Por meio de nota, a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) também se manifestou a favor da vacinação dos adolescentes. “Apesar de a SBIm entender que a população de maior risco deve ser priorizada, a entidade discorda do recuo do Ministério da Saúde em relação à vacinação de adolescentes sem comorbidades após o anúncio do início da vacinação desse grupo. A medida gera receio na população e abre espaço para fake news”, ponderou.

Na Capital, 128.999 adolescentes já foram vacinados com a primeira dose da Pfizer, único imunizante permitido para proteção da faixa etária. O número é equivalente a cerca de 70% da meta estabelecida para o Município. Já em todo o Estado, 126 municípios iniciaram a campanha no público mais jovem, de acordo com dados do Vacinômetro da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Além das listas divulgadas pelo poder municipal, é possível checar o nome dos agendados por meio da plataforma do Vacine Já, informando o número do CPF e a data de nascimento. Na lista divulgada para amanhã, há 5,3 mil adolescentes agendados nascidos em 2004 e 1,7 mil em 2005. No total, 15.597 fortalezenses estão agendados com a primeira dose e 15.852 com a segunda dose nesta quinta-feira.



