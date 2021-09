Sesa define suspensão da vacinação de adolescentes no Ceará nesta quinta, 16

O Ministério da Saúde recomendou, por meio de nota técnica publicada nessa quarta-feira, 15, a suspensão da vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades contra a Covid-19. No Ceará, a suspensão da campanha deve aguardar posicionamento da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). A pasta informou que realiza uma reunião ainda nesta quinta-feira, 16, com representantes da Saúde dos municípios para avaliar o conteúdo da nota.

Nas reuniões da Comissão Intergestores Bipartite do Ceará (CIB-CE), participam gestores da Sesa e das secretarias municipais de Saúde. A previsão é que o Estado se posicione oficialmente após a reunião, conforme O POVO apurou.

No Ceará, o total de 126 municípios iniciaram a campanha no público mais jovem, com a aplicação da primeira dose da vacina (D1) contra a doença em adolescentes com e sem comorbidades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A campanha foi iniciada no dia 26 de agosto, com Fortaleza iniciando a aplicação da D1 em jovens restritos ao leito. Nesta semana, a Capital finalizou a campanha em todos os adolescentes cadastrados para receber o imunizante e deu início a repescagem de quem perdeu o primeiro agendamento.

LEIA TAMBÉM | Covid: Ceará confirma dois casos da cepa Mu; Delta chega a 122 casos

O início da vacinação de adolescentes no Brasil foi anunciado em julho deste ano pelo ministro da saúde, Marcelo Queiroga. Agora, o novo texto do Ministério afirma que a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, que aprovou a medida, decidiu a suspensão com base em evidências científicas.

"Revisará, sempre que necessário, suas recomendações, com base em dados de segurança e na evolução das evidências científicas", ressaltou o texto.

Dentre os motivos apontados, está que a Organização Mundial de Saúde não recomendaria a imunização de criança e adolescente, com ou sem comorbidades.

A página oficial da OMS ressalta que crianças e adolescentes tendem a ter doenças mais brandas em comparação com adultos, a menos que tenham comorbidades. O texto afirma que a vacinação da faixa é "menos urgente do que pessoas mais velhas, com condições crônicas de saúde e profissionais de saúde".

LEIA TAMBÉM | Covid-19: Ceará tem 32% da população vacinada contra a doença

Tags