1,4 mil adolescentes cearenses são vacinados com imunizantes diferentes da Pfizer

A recomendação do Ministério Público para os adolescentes sem comorbidades imunizados com uma das doses é que não concluam o ciclo vacinal com a segunda dose, até que surjam novas evidências científicas

O Ministério da Saúde disse que os estados e municípios aplicaram doses de vacinas contra Covid-19 da Astrazeneca/Oxford, Coronavac/Sinovac e da Janssen em adolescentes brasileiros. A determinação, no entanto, é que essa faixa etária seja imunizada somente com a Pfizer/BioNTech, que é recomendada pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com dados do LocalizaSUS, o Ceará aplicou 1.399 vacinas em adolescentes de fabricantes distintos da Pfizer, sendo 757 da AstraZeneca, 623 do Butantan e 19 da Janssen — que exige dose única para imunização. No Vacinômetro da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), contudo, não há registros de imunizantes de dose única aplicados em adolescentes.

Já com as duas doses, há registro de 853 adolescentes vacinados no Ceará, embora o intervalo praticado com a Pfizer não possibilite essa estatística. Todos os estados brasileiros tiveram algum número de adolescentes vacinados com essas outras vacinas, ainda que a quantidade seja pequena em relação ao total. São cerca de 26,7 mil adolescentes dos 3,5 milhões vacinados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará continuará a vacinar adolescentes apesar da recomendação do Ministério

Anvisa mantém indicação da vacina Pfizer para adolescentes e contradiz Ministério

Vacinação contra Covid-19: Fortaleza fará repescagem nesta sexta, 17; veja listas

A recomendação do Ministério Público para os adolescentes sem comorbidades imunizados com uma das doses é que não concluam o ciclo vacinal com a segunda dose, até que surjam novas evidências científicas. Em nota, o Ministério da Saúde alerta para a necessidade de todos os gestores locais do SUS cumprirem as recomendações pactuadas de forma tripartite, para garantir que a campanha avance conforme o planejado, de forma segura e para que não falte doses para concluir o ciclo vacinal de toda população.

O POVO questionou a Sesa sobre a aplicação de doses de outras vacinas, assim como o encaminhamento que será dado a esses casos, mas não recebeu uma resposta até a publicação desta matéria.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags