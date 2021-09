Covid-19: Ceará tem 16 pessoas na fila de espera por leitos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um total de 16 pessoas aguardam na fila de espera por leitos específicos de tratamento da Covid-19 no Ceará, segundo informações divulgadas na plataforma IntegraSUS, da Secretária da Saúde do Estado (Sesa). O monitoramento considera dados colhidos até às 12h34min desta quarta-feira, 15.

Do total de pacientes que aguardam na fila, 11 esperam para serem encaminhados a um leito de enfermaria e cinco aguardam a transferência para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Mais de 50% dessas pessoas (13) estão recebendo tratamento atualmente em hospitais municipais.

Os demais pacientes (3) estão sendo atendidos em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Os municípios que registram moradores na fila de espera por leitos são: Maracanaú (4), Fortaleza (1), Crato (1), Ipueiras (1), Sobral (1), Moraújo (1), Juazeiro do Norte (1), Aurora (1), Acopiara (1), Jardim (1), Icapuí (1), Tauá (1) e Chorozinho (1).



Conforme dados colhidos até às 18h03min de hoje, o Estado tem 37,42% da suas UTIs ocupadas por pacientes com Covid-19, sendo a ala infantil a que registra o maior percentual, de 60.87%. Já nas enfermarias a média é de 20,55%, com a parte do equipamento voltada para atender crianças registrando também o maior índice, de 51,81%.

Os dados são divulgados no dia em que o Ceará chega a 122 casos de pacientes que foram identificados com a variante Delta do coronavírus, segundo informações divulgadas pela Sesa. Também nesta quarta a pasta de saúde confirmou dois casos da cepa Mu no Estado, mutação originária da Colômbia.

