Fortaleza vacina todos os adolescentes cadastrados e inicia repescagem

A Prefeitura de Fortaleza anunciou nesta quarta-feira, 15, que finalizou a vacinação contra Covid-19 de todos os adolescentes de 12 a 17 anos cadastrados no município até ontem, terça-feira, 14. Com isso, a gestão inicia já amanhã a chamada dos adolescentes que perderam o primeiro agendamento, além de dar sequência a mesma estratégia para a população adulta, entre 18 e 39 anos.



Segundo o Integrasus, da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), Fortaleza tinha até ontem 185.707 adolescentes dessa faixa etária cadastrados, com a confirmação de e-mail realizada. O coordenador da Rede de Atenção Primária e Psicossocial, Erlemus Soares, esclareceu que os adolescentes que ainda não se cadastraram vão ser chamados normalmente. Até esta quarta, 15, atualização mostra 186.112 adolescentes cadastrados.

As novas pessoas cadastradas seguem com agendamento por meio do nome nas listagens diárias, agendamento no Vacine Já e pelo aplicativo Mais Saúde Fortaleza, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). "Não precisa ficar assustado se você fez seu cadastro hoje. Concomitante, a gente estará chamando tanto a repescagem como os novos cadastros. Não precisa se preocupar, vamos estar fazendo essa chamada", ressaltou ele.

De acordo com o coordenador, a repescagem dos adolescentes vai iniciar de forma decrescente, começando com a faixa de 16 e 17 até alcançar o mais novos, de 12 anos. O público com 40 anos ou mais que ainda não se vacinou pode ir a qualquer centro de vacinação contra a Covid-19 sem precisar de agendamento para receber a D1. É preciso realizar apenas o cadastro no Saúde Digital e ter recebido confirmação via e-mail.

Para quinta-feira, 16, a gestão agendou cerca de 28 mil pessoas, já com a repescagem de adolescentes, bem como da população adulta e a aplicação de segundas doses. Já para a sexta-feira, 17, serão chamadas 29 mil fortalezenses. "Não perca a chance de se imunizar. Não perca a chance de proteger você e sua família", pontuou ainda o titular.

