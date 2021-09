Polícia interrompe show de Taty Girl em Pernambuco por descumprimento do decreto sanitário

Policial militar subiu no palco e interrompeu a apresentação da cantora Taty Girl, no município de Santa Cruz do Capibaribe, explicando que o som deveria ser desligado às 23h

A Polícia Militar de Pernambuco interrompeu na noite dessa sexta-feira, 10, show de forró que acontecia em um restaurante na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Agreste do Estado. O show da cantora Taty Girl acontecia em um palco armado no estacionamento do restaurante. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver dezenas de pessoas em pé, sem distanciamento social. A grande maioria do público não usava máscara.

Em um dos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver quando um policial sobe ao palco e, de maneira cordial, aborda a cantora e comunica o encerramento do show devido ao decreto estadual que limita as atividades por conta da necessidade de controle da pandemia do coronavírus. "Pelo decreto, existe uma determinação que, nos shows-teste, o som só é permitido até as 23h. Vai até a meia-noite, mas o som vai ser encerrado agora", afirmou o PM, após pegar o microfone da cantora e se dirigir ao público.

Em nota, a PMPE informa que o show não foi encerrado. "O referido evento estava autorizado a acontecer como evento-teste, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, onde o som poderia funcionar até às 23h. Após esse horário, a Polícia Militar se fez presente no local para cumprir a determinação. O restaurante continuou funcionando até a meia-noite, como autoriza o decreto estadual", diz a nota.

Nas redes sociais, a cantora Taty Girl lamentou o encerramento antecipado do evento. “Obrigada pelo carinho, Santa Cruz do Capibaribe, foi lindo, pena que acabou cedo. Mas é isso, respeitamos os horários. Obrigada mais uma vez. Eu volto viu?", postou para os fãs.

No início de agosto, a cantora Taty Girl realizou um evento no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Cenas compartilhadas pelas redes sociais mostram pessoas sem máscaras, medida obrigatória no Ceará e parte dos protocolos para realização de eventos.

Na ocasião, ela disse que a quantidade de pessoas (125) era permitida e que o show era voltado para influenciadores e patrocinadores. Evento teve a participação de cantores como Wesley Safadão, Audílio Mendes e Eric Land.

Procurada pelo O POVO, a Vigilância Sanitária do Município do Eusébio (Visa) informou não ter tido conhecimento do show. A Prefeitura do Eusébio, entretanto, emitiu nota afirmando que havia autorização do Município.

