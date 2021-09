Hospital da Unimed zera internação por Covid-19 pela primeira vez desde o inicio da pandemia

O Hospital Regional da Unimed (HRU), em Fortaleza, pela primeira vez desde o inicio da pandemia no Ceará não tem pacientes internados com Covid-19. A entidade zerou o número de internações desse porte entre a terça-feira, 7, e esta quarta-feira, 8. Notícia foi divulgada e comemorada pelo presidente da instituição, o médico Elias Leite, por meio de vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Conforme o representante, pelo sistema Unimed há noves pacientes internados com a patologia em Fortaleza, dos quais cinco estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). No entanto, o Hospital Regional, entre as 00 horas da terça e as 00 horas desta quarta, não registrou internação pela doença.

"Hoje nós temos dois pacientes internados por sequelas de Covid, mas com Covid nenhum, graças a Deus", informou o médico na publicação. No mesmo período analisado, o HRU registrou duas altas e ainda nenhum óbito em decorrência da doença. Até 00 horas da terça foram atendidos 35 pacientes com suspeita da doença. Em número totais, o Hospital tem acumulado 4.752 altas.

Desde o inicio da pandemia no Ceará, em março de 2020, o HRU registrava números expressivos de pacientes internados com a doença, principalmente durante picos pandêmicos. O fato foi relembrado por Elias, que chegou a afirmar que o hospital sempre foi responsável por cerca de 60% das internações da Capital e que já registrou mais de 400 pacientes internados somente em um dia.

"Alguns dias eu chorei, por tristeza, por cansaço, por sensação de frustação, por medo de não dar conta. Hoje eu também chorei, mas por alegria [...] Não sei o que vai acontecer amanhã, mas hoje é um dia pra comemorar. Nossa próxima meta é zerar os casos de internamento em Fortaleza no total, nós vamos conseguir, sim", desabafou o médico em postagem.

Veja vídeo:

