Ceará tem 40% das UTIs adulto ocupadas por pacientes com Covid-19

As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Ceará voltadas para atender adultos com Covid-19 registram média de ocupação de 41,54%, segundo dados divulgados na plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), colhidos até às 18h04min desta quarta-feira, 08. Para o monitoramento, tanto unidades médicas públicas como particulares são levadas em consideração.



Voltadas para atender casos mais graves da doença pandêmica, as UTIs do Estado registram média geral de ocupação de 41,1%. Depois da ala adulto, a infantil é a que aparece com maior percentual de ocupação, de 39,29%. UTI neonatal não recebeu atualização e a de gestante aparece sem leitos ativos- o que significa que não há internação desse porte registrada nos hospitais analisados.

Já nas enfermarias, a média geral de ocupação se encontra em 22,08%, sendo a ala do equipamento destinada ao tratamento de crianças a que aparece mais ocupada, com índice de 46,03%. Em seguida está a ala adulto com 13,69% e a de gestante com 6,67%. Neonatal não recebeu atualização.

No Hospital Leonardo da Vinci (HELV), referência no tratamento da Covid-19 no Ceará, a UTI adulto está com 22 leitos ativos- estando 20 deles ocupados. Em relação a enfermaria adulto do equipamento, há 25 leitos disponíveis. Desses, sete estão ocupados.

O monitoramento aponta ainda que 23 pessoas estão na fila de espera por leitos no Ceará, conforme dados colhidos até às 13h01min de hoje. Desses pacientes, 19 estão aguardando para serem transferidos a uma enfermaria e quatro esperam pela transferência a uma UTI.

