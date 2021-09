Ceará recebe novos lotes com mais de 275 mil doses de vacinas contra a Covid-19

O Ceará recebeu neste sábado, 14, dois lotes com 290.920 doses de vacina contra a Covid-19. O primeiro, com 182.520 doses da Pfizer/BioNTech, desembarcou no Aeroporto Internacional de Fortaleza, às 10h30min. Depois, por volta das 12h30min, foram recebidas mais 108.400 doses da CoronaVac/Butantan.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), as vacinas serão utilizadas para avançar na aplicação de primeira (D1) e segunda (D2) doses. Os imunobiológicos já estão na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadim) da Sesa, de onde são encaminhados aos municípios cearenses de forma proporcional.

Nas redes sociais, o governador Camilo Santana (PT) comentou sobre a chegada dos imunizantes. “Seguimos avançando na imunização dos cearenses em todo o Estado, mas reforçamos que todos estejam atentos ao cadastro de vacinação da Secretaria da Saúde e às listas de agendamento em cada município. É fundamental completar o ciclo vacinal com as duas doses, exceto a Janssen, que é dose única”, escreveu.

O Ceará soma agora, com essas novas remessas, 8.258.918 doses de vacinas recebidas (CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen). As remessas foram enviadas pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI).











Vacinômetro

Até as 17 horas da última quinta-feira, 12, foram aplicadas 6,16 milhões de doses no Ceará. Assim, 4,25 milhões de cearenses receberam a D1, enquanto 1,75 milhão tomaram a D2, além dos 153 mil imunizados com dose única da Janssen. Mais de 45% da população do Estado já recebeu pelo menos a primeira parte da imunização, e cerca de 20% está com esquema vacinal concluído.

Compra direta de vacinas

Na última segunda-feira, 9, o Governo firmou contrato com o Instituto Butantan e o laboratório Sinovac para a compra direta de três milhões de doses extras de vacinas contra a Covid-19. O documento já foi enviado ao Instituto e as remessas estão previstas para agosto.

Com o reforço, o Estado procura atingir a meta de vacinar a população adulta até o fim deste mês. Serão aplicadas com a maior celeridade possível em 1,5 milhão de pessoas, com o devido reforço dentro do prazo preconizado.

