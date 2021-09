Ceará recebe mais de 63 mil doses de vacina nessa segunda-feira, 6

Felipe, de 27 anos, é o volante com maior acerto no passe longo da Série A do Campeonato Brasileiro. O atleta, que já atuou em 16 jogos pelo Fortaleza na competição, acertou 65 dos 79 lançamentos que tentou (82%), média superior a de jogadores como Rodrigo Dourado (81%), do Internacional-RS, Zé Rafael (78%), do Palmeiras, Marlon (78%), do Ceará, e Richard (78%), do Athletico-PR.

O camisa 15 do Leão também possui outras estatísticas relevantes. O jogador acertou 628 passes dos 699 que realizou (90%), recuperou 94 bolas e tem 61% de aproveitamento nos duelos ganhos pela posse, além de concluir 17 dos 19 dribles que tentou no torneio (89%). As informações são do site de estatística Sofascore.

Neste ano, Felipe recusou uma proposta de empréstimo com opção de compra do Al-Fayha, da Arábia Saudita, e optou por seguir no Fortaleza. Na ocasião, o clube árabe propôs pagar 250 mil dólares (cerca de R$ 1,3 milhão) pelo empréstimo do volante até o final da temporada árabe - metade de 2022 - e estabeleceu opção de compra no valor de 1,2 milhão de dólares (R$ 6,3 milhões). O atleta tem contrato com o Tricolor até o final de 2023.

Desde então, o volante se tornou um dos pilares do sistema de jogo do treinador Vojvoda, que utiliza Felipe e Éderson como a dupla titular do setor. Neste ano, o atleta natural do Maranguape (CE) já atuou em 31 partidas pelo Leão, entre Brasileirão, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, com um gol marcado. No clube desde 2015, o jogador já soma 245 partidas disputadas com a camisa Tricolor e oito títulos conquistados.



