Rede municipal de ensino do Crato retoma aulas presenciais na próxima quarta-feira, 8

Retomada presencial ocorrerá de forma híbrida para as turmas de ensino do infantil 5, 2º, 5º 9º ano do ensino fundamental. Confira

No município do Crato, as aulas presenciais da rede municipal de ensino estão previstas para retornarem na próxima quarta-feira, 8. Seguindo inicialmente o formato híbrido, os professores irão ministrar as aulas tanto de forma presencial como remota, realizando rodízios quinzenais para receber de 40% a 50% da capacidade das turmas.

O ensino presencial vai funcionar das 7 às 9h30min, quando, após isso, os alunos saem para o momento do lanche e voltam para casa. Nesse período, os professores também se preparam para o turno remoto, que começa a partir das 10 horas, prosseguindo até as 11h30min. Dessa forma, a carga horária dos profissionais de educação não diminui, mas passa a ser dividida entre o modelo presencial e o remoto.

“Não há uma diminuição. Se o professor de Português dá seis aulas por semana, por exemplo, significa que três aulas serão presenciais e as outras três de forma remota”, explicou a titular da Secretaria da Educação do Crato, Germana Brito, em entrevista à Rádio CBN Cariri

De acordo com a titular, a retomada presencial vai abranger, inicialmente, turmas de ensino do infantil 5, além do 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental. Os rodízios irão funcionar de forma quinzenal, e os professores passam 15 dias com uma turma, com 40% a 50% da capacidade, e os próximos 15 dias com outras turmas de outras séries.

Para alunos sem acesso à internet ou que não possuem equipamentos eletrônicos para acessarem a plataforma de ensino e assistirem às aulas, a Secretaria da Educação do município adotou, desde o início da pandemia, um sistema de cópia das atividades que são passadas e dos materiais utilizados pelos professores.

“Para aquele aluno que não tem acesso à plataforma pela internet, ele recebe isso em casa [...] O aluno faz a atividade e devolve ao professor, que corrige e sana as dúvidas por meio de horário combinado para atendimento”, explica a titular.

Além disso, foi realizada uma avaliação diagnóstica com alunos do 2º, 3º, 5º e 9º ano a fim de avaliar o nível de aprendizagem dos alunos e quais as possíveis dificuldades por conta do atual período de pandemia da Covid-19.

“Para que nesta retomada do presencial, a gente possa recuperar cada aluno para fazer a adaptação do currículo. Ou seja, vamos estar recuperando e ao mesmo tempo avançando”, finaliza Germana.



