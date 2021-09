Ceará tem 35,85% das UTIs ocupadas por pacientes com Covid-19

O estado do Ceará tem 35,85% das suas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) ocupadas por pacientes com Covid-19, conforme dados divulgados na plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), às 19h04min desta quarta-feira, 1º. O monitoramento considera unidades médicas públicas e particulares.

Em análise mais detalhada, é possível perceber que a ala da UTI que registra a maior ocupação é a infantil, com índice de 38.89%. Nas enfermarias do Estado, a média geral de ocupação é de 17,08%. Nesse tipo de equipamento, a parte voltada ao atendimento de crianças é também a que está mais ocupada: com percentual de ocupação em 47.95%.



No Hospital Leonardo da Vinci (HELV), 26 leitos de UTI adulto estão ativos, estando 15 deles ocupados. Já na enfermaria adulto do equipamento, 24 leitos estão disponíveis. Desses, 12 aparecem ocupados. A entidade foi adquirida pelo Governo do Estado no inicio da pandemia e se mantém como referência no atendimento a pacientes com Covid-19 na Unidade Federativa.

Em todo o Ceará, 28 pessoas esperam na fila por leitos específicos para tratamento da doença. Conforme dados divulgados às 19h01min desta quarta, 1, também pela plataforma IntegraSUS, desses pacientes, 19 esperam por um leito de enfermaria e nove aguardam para serem transferidos a uma UTI.

Dados da plataforma, consolidados às 10h5min dessa quarta-feira, 1º, mostram que o Estado acumula 931.803 casos de Covid-19 e 24.027 óbitos em decorrência da doença. Até o período analisado havia ainda 656.244 pessoas recuperadas da patologia e 32.308 com suspeita de infecção.

