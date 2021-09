90% dos professores de Fortaleza já completaram o esquema de vacinação

As pessoas que já tomaram a primeira dose (D1) e perderam a data de aplicação da segunda dose (D2) podem procurar os pontos definidos para cada tipo de imunizante, sem necessidade de agendamento

Ao todo, 90% dos profissionais de ensino de Fortaleza completaram seu esquema de vacinação, com as duas doses do imunizante contra a Covid-19. A informação foi dada pela titular da Secretaria de Municipal de Saúde (SMS), Ana Estela, durante a transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira, 2. O número é considerado bom para possibilitar o retorno seguro da educação.

Segundo a titular da SMS, a porcentagem dos professores que ainda não foi totalmente imunizada foram de pessoas que foram agendadas, mas não compareceram. As pessoas que já tomaram a primeira dose (D1) e perderam a data da aplicação da segunda dose (D2) podem procurar os pontos definidos para cada tipo de imunizante, sem necessidade de agendamento. A mesma recomendação vale para quem chegou à data limite do cartão de vacinação e não foi chamado.

O Centro de Eventos reúne todos os três imunizantes aplicados no Ceará para o público que precisa da D2: Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. Já os Cucas devem ser procurados em casos de D2 de Coronavac e os postos de saúde, no caso de AstraZeneca.



“Esse momento tem sido muito esperado para quem se preocupa com o bem-estar das crianças, que vai muito além da saúde física. E esse retorno das aulas presenciais vai respeitar todos os protocolos sanitários, foi construído em conjunto com as pastas de Saúde e Educação", ressaltou Ana Estela.

De acordo com a gestão, as aulas presenciais da rede municipal de Fortaleza começarão, a partir da próxima quarta-feira, 8, pelos anos iniciais da educação infantil e fundamental.

Já os adolescentes a partir de 12 anos, de séries mais avançadas, voltam apenas no dia 20 de setembro. Mais de 100 mil adolescentes já receberam a D1. Na última lista de agendados do público jovem, adolescente de 13 anos já foram comtemplados.



