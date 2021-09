Ceará recebe 357.202 doses da vacina CoronaVac para aplicação de D1 e D2

Segundo informações divulgadas nas redes sociais do governador Camilo Santana (PT), esta é a primeira das três remessas de imunizantes contra a doença pandêmica previstas para chegar ao Estado hoje

O Ceará recebeu, na manhã desta quarta-feira, 1º, um total de 357.202 doses da vacina da CoronaVac, contra Covid-19. Segundo informações divulgadas nas redes sociais do governador Camilo Santana (PT), esta é a primeira das três remessas de imunizantes contra a doença pandêmica previstas para chegar ao Estado hoje. O lote que chegou será usado para aplicação da primeira dose (D1) e da segunda dose (D2).

De acordo com estimativa dada pelo gestor, até o fim da noite desta quarta a Unidade Federativa deve ter recebido, ao todo, 440.3622 doses de vacinas contra a patologia. Além da CoronaVac, o Ceará vai receber um lote da AstraZeneca com 27.000 doses e outro carregamento com 56.160 doses da Pfizer — ambos serão utilizados para aplicação da D2.



LEIA MAIS | Com alta de 27,9% em um ano no Ceará; entenda como é definido o preço da gasolina

+ Moradores estariam fugindo de comunidade disputada por facções criminosas

As doses da CoronaVac já foram encaminhadas à Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadim), da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), e de lá serão distribuídas aos municípios. Cerca de 26,51% da população do Estado já se encontra vacinada contra a doença.



Recebemos nesta manhã de quarta-feira 357.202 doses de CononaVac, que serão utilizadas para D1 e D2. As vacinas já estão na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadim), da Secretaria da Saúde, de onde serão repassadas para os nossos municípios. (cont) pic.twitter.com/CnTUWzcpdq — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) September 1, 2021

O Ceará tem avançado na campanha de imunização na medida em que recebe novas doses de imunizantes, enviadas por meio do Plano Nacional de Imunização (PNI). Em Fortaleza, o público de 12 a 17 anos já começou a ser contemplado, em ordem decrescente.



Veja imagens da chegada das doses:

Tags