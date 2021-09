Com alta de 27,9% em um ano no Ceará; entenda como é definido o preço da gasolina

O Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), Luiz Gastão Bittencourt, e o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), José Wally Mendonça, assinaram um termo de cooperação técnica entre as duas instituições, nesta terça-feira, 31 de agosto, durante visita técnica ao Senac Reference.

O objetivo do acordo é realizar parcerias para otimizar, idealizar e expandir projetos em diversos âmbitos, principalmente o educacional. No primeiro momento, Luiz Gastão fez uma apresentação sobre atuação da Fecomércio, Sesc e Senac Ceará nas áreas do conhecimento, cultura e promoção social com dados sobre os projetos realizados, e reforçou a necessidade de parcerias com o poder público para aumentar o impacto dessas ações.

Após a apresentação do presidente, a comitiva, formada por diretores do IFCE, conheceu as instalações do Senac Reference. Durante a visitação, foram apresentados os laboratórios de ensino técnico profissionalizante nas áreas de modelagem computadorizada, estética capilar e coquetelaria, além das áreas de lazer e estudo que, de acordo com os gestores da unidade, utilizam tecnologia de ponta voltadas ao aprendizado.



O reitor do IFCE, José Wally Mendonça, afirma, em nota, que o termo assinado vai possibilitar uma integração das ações com mútua utilização da estrutura de cada instituição devido a sinergia no que fazem.

“O acordo que estamos assinando permitirá mobilidade, não somente acadêmica, mas profissional entre os servidores e colaboradores do sistema. Integrar tecnologias às ações que a Fecomércio produz e atender aos parceiros e sindicalizados do sistema Fecomércio, não somente em expertise e capacitação do IFCE, mas também ter nossos servidores e estudantes sendo atendidos com o que o sistema Fecomércio tem de tão importante, no que se refere à arte, cultura, projetos sociais e integração com a sociedade”, analisa Mendonça.

Cristiane Borges, pró-reitora de ensino do IFCE, observa, em nota, que o acordo tem impacto também para o crescimento do Ceará. “Somos duas instituições com uma capilaridade muito grande, com serviços e informações que se complementam e que irão somar forças”. Ela explica como será o trabalho entre o IFCE e Fecomércio no período inicial de parceria: “Queremos estudar o cenário de cada região onde as instituições atuam para realizar iniciativas que promovam a economia daquela região através da economia criativa e empreendedorismo, por exemplo”.

Por sua vez, o Presidente Luiz Gastão, ressaltou a estrutura tecnológica e de capacitação da Fecomércio-CE e do IFCE para a formação de pessoas e o desenvolvimento de tecnologias de ponta. “Vamos juntar boa parcela da sociedade que está sob a representatividade da Federação do Comércio com as ações do IFCE, Senac e Sesc para modernizar todas essas ações e, principalmente, chegar aonde nós mais precisamos para formar pessoas e desenvolver mercados”.



