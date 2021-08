Ação atende pessoas em situação de rua para vacinação contra a Covid-19

Pessoas em situação de rua de Fortaleza receberão a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em ação da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) e da Prefeitura de Fortaleza. Com início nesta segunda-feira, 30, a mobilização vai até 4 de outubro, em 11 pontos da Capital, iniciando na Praça do Ferreira. Além da imunização, será feita emissão de documentos básicos. O atendimento, feito no Caminhão do Cidadão, será das 9h às 16h.

A meta é aplicar a segunda dose da vacina em todas as 789 pessoas cadastradas no projeto e que já receberam a primeira, no último mês de junho. Será administrada, ainda, dose única em quem não recebeu o imunizante.

Paralelo à imunização, o Caminhão do Cidadão realizará, nos mesmos dias, mutirão para emitir documentos de identificação básica, como 1ª e 2ª vias do RG, inscrição e reimpressão do CPF, atestado de antecedentes criminais e consultas de Título de Eleitor e do Número de Identificação Social (NIS), no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Sobre o assunto Ceará recebe 117 mil vacinas contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 30

Em Fortaleza, 10 mil jovens ainda não confirmaram o e-mail no Saúde Digital

Covid-19: mais de 4 mil presos sem CPF são vacinados no Ceará

Ceará tem 26% da população vacinada contra a Covid-19

Calendário de vacinação para pessoas em situação de rua



30 de agosto: Praça do Ferreira, Centro

Praça do Ferreira, Centro 6 de setembro: Poço da Draga, Dragão do Mar e Parque Bisão, Beira Mar

Poço da Draga, Dragão do Mar e Parque Bisão, Beira Mar 14 de setembro: Praça do Liceu, Jacarecanga; e Av. Engenheiro Santana Júnior, Papicu

Praça do Liceu, Jacarecanga; e Av. Engenheiro Santana Júnior, Papicu 15 de setembro: Praça da Messejana

Praça da Messejana 20 de setembro: Campus da Uece, Serrinha; e Praça Parangaba

Campus da Uece, Serrinha; e Praça Parangaba 20 a 24 de setembro: Rota itinerante circulando por territórios diversos

Rota itinerante circulando por territórios diversos 21 de setembro: Viaduto Sindiônibus, Lagamar

Viaduto Sindiônibus, Lagamar 22 de setembro: Galpão Rede de Catadores, Bonsucesso; e Escola Municipal Delma Herminia da Silva Pereira, Passaré

Galpão Rede de Catadores, Bonsucesso; e Escola Municipal Delma Herminia da Silva Pereira, Passaré 04 de outubro: Igreja da Glória, Cidade dos Funcionários

Tags