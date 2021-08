Saiba quem pode receber 1ª dose da vacina contra Covid-19 sem reagendamento em Fortaleza

Residentes de Fortaleza que têm 40 anos ou mais e ainda não receberam a primeira dose (D1) da vacina contra a Covid poderão buscar qualquer centro de vacinação a partir desta quarta-feira, 4. Não há necessidade de agendamento prévio, mas as pessoas devem estar cadastradas no site Saúde Digital. Ao comparecer ao centro de vacinação, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) esclarece que a expansão da livre demanda por faixa etária está condicionada ao envio de mais doses por parte do Ministério da Saúde (MS).

Com mais doses enviadas pelo Ministério, mais faixas etárias serão elencadas pela SMS. A Capital iniciou a aplicação em livre demanda por faixa etária a partir dos 90 anos, passou para 60 e depois 50 anos. Anteriormente, estava disponibilizando o benefício a partir de 45 anos de idade e, agora, amplia para os que possuem a partir de 40 anos.

Na última sexta, 30, Fortaleza agendou todo o estoque de primeira dose das vacinas, o que ocasionou apenas a aplicação de segundas doses no último fim de semana. Até essa terça, 3, a Capital seguiu aplicando apenas a D2 dos imunizantes. Porém, nesta quarta-feira, 4, a aplicação de D1 por faixa etária também é retomada. Confira aqui os agendados para para quarta (04/08) e quinta-feira, (05/08).

O Ceará recebeu 316 mil doses de vacinas no último fim de semana: 173.160 doses da Pfizer/BioNTech e 143.200 doses da CoronaVac/Butantan. Enviados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), os imunobiológicos serão destinados à aplicação de D1 e D2.

Mais de 2 milhões de doses já foram aplicadas contra a Covid-19 na Capital. O Vacinômetro da Capital, atualizado pela última vez na quarta-feira, 28, ainda contabiliza 1.927.202 doses aplicadas no total. O município também já ultrapassou a marca de mais de 500 mil pessoas com o ciclo vacinal completo — ou seja, imunizadas com primeira e segunda dose ou dose única, da Janssen.

