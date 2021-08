Covid-19: Ceará registra ocupação de 30% das UTIs e de 15% das enfermarias

As informações foram divulgadas na plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa), e correspondem a dados colhidos até às 18h05min desta terça-feira, 24

O Ceará tem 32,7% das suas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 15,43% das suas enfermarias ocupadas por pacientes com Covid-19. As informações foram divulgadas na plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa), e correspondem a dados colhidos até às 18h05min desta terça-feira, 24. Monitoramento considera tanto unidades de saúde públicas como particulares.

Nas UTIs, onde chegam casos mais graves da doença pandêmica, a ala com maior ocupação é a infantil, que registra percentual de 56.25%. Nas enfermarias do Estado, há um cenário parecido, uma vez que a ala mais ocupada é também a que atende crianças, registrando índice de 42.93%.

LEIA MAIS | Quadra poliesportiva desaba em Pindoretama; incidente não deixa feridos

+ Caso Thyane e Safadão: 11 pessoas já foram ouvidas em investigação sobre vacinas

No Hospital Leonardo da Vinci (HELV), referência de atendimento Covid-19 no Estado, há 22 leitos disponíveis para internação na UTI adulto. Desses, 18 estão ocupados. Já nas enfermarias adulto do equipamento, 27 leitos estão ativos, estando sete deles ocupados por pacientes que contraíram o vírus.

São 21 pessoas, em todo Estado, aguardando para serem transferidas a um leito de tratamento especifico da doença, conforme dados colhidos até às 13h02min desta terça, 24. Desses pacientes, 19 esperam para serem levados a uma enfermaria, e dois aguardam para irem a um leito de UTI.

A Unidade Federativa acumula 929.145 casos de Covid-19 e 23.975 óbitos em decorrência da doença, conforme dados divulgados no IntegraSUS, consolidados às 14h20min desta terça-feira, 24. Em contrapartida, 23,92% da população cearense já completou o esquema vacinal, segundo informações da plataforma Vacinômetro, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), divulgadas nessa segunda-feira, 23.

Tags