Toda a estrutura do equipamento foi ao chão. Área estava isolada, segunda prefeitura

Uma quadra poliesportiva localizada no distrito de Capim da Roça, no município de Pindoretama, à 47,3 quilômetros de Fortaleza, desabou na tarde desta terça-feira, 24. Imagens gravadas por populares e encaminhadas ao O POVO mostram o momento em que toda a estrutura do equipamento vai ao chão. Segundo informações da Prefeitura da cidade, área estava isolada, e o incidente não deixou feridos.

Quadra poliesportiva desaba em Pindoretama; incidente não deixa feridos: https://t.co/msTdcYTP5v pic.twitter.com/sVp1AC9ZQL — O POVO (@opovo) August 24, 2021

