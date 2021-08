Ceará recebe lotes com 345.200 doses de vacinas, entre Pfizer e CoronaVac

Chegaram ao Ceará, no decorrer desta sexta-feira, 20, dois lotes contendo, ao todo, 345.200 doses de vacinas contra Covid-19. De acordo com informações da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), são 152.100 doses do imunizante da Pfizer e 193.100 da CoronaVac.

A previsão da chegada dos imunizantes já havia sido anunciada pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), no inicio desta sexta. O primeiro lote a chegar no Estado, pela manhã, foi o que contém as doses da CoronaVac, que serão utilizadas para a primeira e segunda dose da vacinação.

Já durante a tarde, a Unidade Federativa recebeu um lote contendo as mais de 150 mil doses da Pfizer, que devem ser usadas apenas para a aplicação da primeira dose. "Seguimos firmes na luta para vacinar todos os cearenses o mais rápido possível", publicou o petista em seu Twitter, ao anunciar a previsão da chegada das doses.



Os carregamentos foram levados à Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadim), da pasta de saúde estadual. De lá, as doses serão distribuídas aos munícipios cearenses, contribuindo para o avanço do processo de imunização.

