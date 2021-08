Anvisa avalia hoje Coronavac para crianças acima de três anos

Autoridades da Casa Branca informaram que as doses de reforço das vacinas contra a covid-19 devem estar disponíveis a partir de 20 de setembro aos adultos norte-americanos. A orientação é que os cidadãos recebam a terceira dose oito meses após a segunda.

O plano ainda precisa ser aprovado pelo Comitê Consultor sobre Práticas de Imunização (ACIP, na sigla em inglês) e pela Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês).

"Nossa abordagem para a terceira dose, como sempre, é guiada pela ciência e com o intuito de ficar um passo a frente do vírus", disse o cirurgião geral dos EUA, Dr. Vivek Murthy. "As vacinas autorizadas nos EUA têm alta eficácia, mesmo contra a variante delta, mas sabemos que ela diminui com o tempo."

De acordo com dados apresentados pela diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Rochelle Wolensky, a eficácia da vacina contra a infecções caiu de 92% sem a delta para 64% com a cepa delta. "É fato de que a eficácia da vacina contra a infecção do Sars-CoV-2 diminui com o tempo, que continua alta contra casos graves da doença e que, em geral, diminui contra a variante delta", afirmou Wolensky.

As autoridades norte-americanas de saúde afirmaram, ainda, que há evidências "preocupantes" de que a eficácia da vacina contra casos graves diminui com o tempo. Reforçaram também que a decisão está sendo tomada como uma antecipação a possíveis problemas futuros, com base em dados.

Com os dados a serem lançados ao fim do dia, os Estados Unidos alcançará a marca de 200 milhões de norte-americanos com ao menos uma dose do imunizante, disse o coordenador da força-tarefa da Casa Branca, Jeff Zients.

