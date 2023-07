Abertura da Copa do Mundo Feminina 2023: onde assistir e como vai ser

Saiba como assistir aos primeiros jogos da Copa do Mundo Feminina, o horário das disputas e quem se apresenta no show de abertura do Mundial

A Copa do Mundo Feminina 2023 inicia a fase de grupos nesta quinta-feira, 20, às 4 horas (horário de Brasília), com partida entre a Nova Zelândia e a Noruega. Antes de a disputa começar, o Mundial exibirá sua cerimônia de abertura no estádio neozelandês Eden Park.

A apresentação fica a cargo das artistas Mallrats e BENEE, representantes dos dois países que sediam o evento: Austrália e Nova Zelândia, respectivamente. Ambas são responsáveis pela música tema da Copa Feminina, chamada "Do It Again".

O horário ainda não foi definido, mas a cerimônia costuma ser realizada até duas horas antes do jogo de estreia. Além da rapper Mallrats e da cantora BENEE, o tradicional ritual maori haka — dança típica do povo nativo da Nova Zelândia — dará as boas-vindas ao público.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Abertura da Copa do Mundo Feminina 2023: saiba onde assistir

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo Feminina 2023 será transmitida pelo canal pago Sportv e gratuitamente pela CazéTV (Twitch e YouTube). O streaming Globoplay também apresentará os jogos da programação.

Ponto facultativo em jogos da seleção feminina prevê compensação de horas; VEJA regras

Abertura da Copa do Mundo Feminina 2023: quem joga

A estreia do Mundial na quinta-feira, 20, incluirá três partidas da fase de grupos, com a Nova Zelândia e a Austrália enfrentando a Noruega e a Irlanda, respectivamente.

Confira os horários a seguir:

Grupo A: Nova Zelândia x Noruega - 4:00 horas (horário de Brasília)

Nova Zelândia x Noruega - 4:00 horas (horário de Brasília) Grupo B: Austrália x Irlanda - 7:00 horas (horário de Brasília)

Austrália x Irlanda - 7:00 horas (horário de Brasília) Grupo B: Nigéria x Canadá - 23:30 horas (horário de Brasília)

Abertura da Copa do Mundo Feminina 2023: quando o Brasil joga

A estreia do Brasil na Copa Feminina acontecerá na segunda-feira, 24 de julho, às 8 horas (horário de Brasília). A seleção brasileira, parte do Grupo F, disputará contra o Panamá.