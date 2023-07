Seleção brasileira feminina faz primeiro treino com bola na Austrália antes da Copa

Atletas tiveram um dia de descanso para se recuperarem da viagem antes da primeira sessão de treinamentos no campo do Resort Royal Pines, onde a delegação está hospedada

A seleção brasileira feminina, que desembarcou nesta semana na Austrália para a disputa da Copa do Mundo, realizou nesta quinta-feira, 6, o primeiro treino com bola em Gold Coast. As atletas tiveram um dia de descanso para se recuperarem da viagem antes da primeira sessão de treinamentos no campo do Resort Royal Pines, onde a delegação está hospedada.

Na primeira semana de preparação, as atletas terão um cronograma de treinos que vai controlar e monitorar a carga das atividades. Com isso, o primeiro treino foi apenas para aquecer as jogadoras e conhecer o gramado que será utilizado pela Seleção até o dia 18 de julho.

Já no período da tarde, as jogadoras fizeram um treino de força na academia do hotel. O cronograma da Seleção Feminina mostra que as atletas farão treinos na sexta-feira, sábado e domingo, pelo período da manhã no horário local.

"O primeiro treino foi uma introdução ao campo, as meninas estão vindo de um jet lag. Ontem fizemos um trabalho de academia, mas hoje fomos para o campo para sentir a grama. Fizemos um aquecimento bem descontraído e com competição, trabalhando um pouquinho a qualidade de movimento, coordenação, e para ligar a cabeça. Fizemos também o monitoramento de carga desse treino, que é mais tranquilo e, no final, fiz um trabalho individual com algumas meninas que é para exercitar um pouco mais o condicionamento físico", destacou a preparadora física da Seleção, Ivi Casagrande.

O Brasil estreia no Mundial no dia 24 de julho, contra o Panamá, às 8 horas (de Brasília), em Adelaide.