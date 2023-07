Ponto facultativo em jogos da seleção feminina prevê compensação de horas; veja regras

O governo federal estabeleceu ponto facultativo para os dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo feminina, que começa na próxima quinta-feira, 20, com sede na Austrália e Nova Zelândia. Entre as regras está a compensação das horas não trabalhadas.

Os detalhes da medida estão na Portaria nº 3.814, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (18/7). A norma pode ser acessada aqui. Confira o que deve ser seguido pelos servidores federais.

Ponto facultativo na Copa: escala de horários

Conforme a portaria, em dias de jogos que se iniciem até 7h30, o expediente inicia às 11h. Já nos dias em que os jogos começarem às 8h, o expediente começa ao meio-dia.

Ponto facultativo na Copa: horas devem ser compensadas

Além disso, a portaria estabelece que as horas não trabalhadas em decorrência do ponto facultativo serão compensadas no período de 1º de agosto de 2023 a 29 de dezembro. A compensação de horas está limitada a duas horas diárias.

A Copa do Mundo Feminina 2023 terá cerca de sete transmissões ao vivo pela TV Globo em seu canal aberto, com a exibição de 34 jogos pelo canal Sportv e pelo streaming Globoplay. Além disso, o Globo Esporte realizará a cobertura do evento.

Opção gratuita para assistir os jogos da Copa

O canal CazéTV, do influenciador Casimiro Miguel, transmitirá gratuitamente todas as 64 partidas do Mundial ao vivo.

Outra opção para o público interessado é o serviço de streaming Fifa Plus, que exige cadastro com e-mail e senha para acesso ao conteúdo.

Copa do Mundo Feminina 2023: horário do Brasil na fase de grupos

Na fase de grupos, o Brasil disputará três partidas na busca pela classificação para as oitavas de final como líder do Grupo F. Caso a equipe verde-amarela seja a vencedora, jogará contra o segundo colocado do Grupo H (Marrocos, Alemanha, Colômbia e Coreia do Sul).

1ª Rodada (24 de julho): Brasil x Panamá - 08h (horário de Brasília)

2ª Rodada (29 de julho): Brasil x França - 07h (horário de Brasília)

3ª Rodada (2 de agosto): Brasil x Jamaica - 07h (horário de Brasília)