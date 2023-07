Conheça o Sydney Football Stadium, estádio ‘caçula’ da Copa do Mundo feminina

Já entramos em contagem regressiva para o início da Copa do Mundo feminina. A abertura da competição ocorrerá no dia 20 de julho, às 4h (de Brasília) na partida entre Nova Zelândia e Noruega. Ao todo, 10 estádios serão utilizados no torneio. Um deles é o Sydney Football Stadium.

Inaugurada no dia 28 de agosto de 2022, a arena é a caçula entre todas que receberão o Mundial, que será disputado na Austrália e na Nova Zelândia. O estádio, muito moderno, teve um preço muito salgado para ser erguido. Foi necessário desembolsar pouco mais de 828 milhões de dólares australianos (aproximadamente R$ 2,6 bilhões de reais).

O Sydney Football Stadium foi construído no lugar onde antes também se encontrava um estádio, de mesmo nome, erguido em 1988. Ambos tinham capacidades de público similares. O atual comporta até pouco mais de 42 mil pessoas, enquanto o demolido podia receber pouco mais de 45 mil torcedores.

O estádio serve como casa para dois times de rugby: o Sydney Roosters, da National Rugby League e o New South Wales Waratahs, do Super Rugby. No futebol, que manda no local é o Sydney FC, que disputa a primeira divisão do Campeonato Australiano.

Pela Copa do Mundo feminina, o Sydney Football Stadium receberá ao todo seis partidas. Cinco delas pela fase de grupos e um pelas oitavas de final da competição.