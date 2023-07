Seleção feminina inicia rotina de treinos na Austrália para a Copa do Mundo

Pensando na adaptação das atletas e em diminuir a diferença do fuso horário, a comissão técnica planejou apenas atividades leves para o primeiro dia no país

Um dia depois de desembarcar na Austrália para a disputa da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira feminina deu início a rotina de trabalhos em Gold Coast nesta quarta-feira, 5. Pensando na adaptação das atletas e em diminuir a diferença do fuso horário, a comissão técnica planejou apenas atividades leves para o primeiro dia no país.

Na parte da manhã, as atletas realizaram uma caminhada e alongamento ao ar livre, enquanto as goleiras participaram de um leve treino com bola. Já de tarde, o elenco praticou musculação na academia.

"A exposição ao sol é muito importante nessa adaptação ao fuso horário. A luz do dia auxiliar no atraso do ciclo circadiano no corpo. Isso quer dizer, a nossa caminhada às 11h, que no Brasil seria às 22h, auxilia no atraso na geração de melatonina pelo corpo. Desta forma, retarda o sono que fisiologicamente teria neste horário no Brasil", explicou Ivi Casagrande, preparadora física da Seleção.

O primeiro treino oficial da equipe acontecerá na quinta-feira, pela manhã, no campo do Hotel Resort Royal Pines, onde a delegação está hospedada. A estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 24 de julho, contra o Panamá.