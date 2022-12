Messi dedica tri da Argentina ao ídolo Maradona: "Nos encorajou do céu"

O astro Lionel Messi utilizou suas redes sociais para, mais uma vez, se declarar ao título mundial conquistado pela Argentina no último domingo,18. Agora, o jogador fez agradecimentos aos torcedores pelo apoio e recordou momentos marcantes de sua passagem pela seleção nacional.

O post do craque incluiu uma dedicatória ao ídolo e ex-atleta Diego Armando Maradona, que conquistou a Copa do Mundo em 1986. Messi relembrou também a derrota na "maldita final" do Mundial de 2014, no Brasil, contra a Alemanha.

"Esta Copa que conquistamos é para todos aqueles que não a venceram nos anos anteriores que disputamos. Inclusive em 2014, no Brasil, onde todos mereciam pela forma que lutaram até o final. Trabalharam muito e queriam tanto quanto eu. E nós merecíamos vencer esta maldita final", escreveu em seu Instagram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É também para Diego (Maradona), que nos encorajou lá do céu. Além de todos aqueles que sempre apostaram na nossa seleção, sem olhar muito para os resultados, mas sim para a vontade que sempre tivemos mesmo nos momentos em que as coisas não saíram como nós queríamos", completou.

A publicação também conta com um vídeo, que repassa lembranças de Messi com a camisa da Argentina desde sua infância, falando sobre o sonho que tinha em representar seu país.

A mensagem foi publicada no exato momento em que a delegação argentina se encontra em Buenos Aires, no entorno do Obelisco, para celebrar o tricampeonato mundial ao lado de seus torcedores. A seleção desembarcou na cidade na madrugada desta terça-feira e foi recebida com festa por uma multidão de fãs.

Veja, na íntegra, o texto publicado por Messi:



"De Grandoli à Copa do Mundo do Catar, passaram-se quase 30 anos. Foram quase três décadas que a bola me deu muitas alegrias, mas também algumas tristezas. Sempre tive o sonho de ser campeão do mundo e nunca deixei de tentar, mesmo sabendo que isso poderia nunca acontecer.

Esta Copa que conquistamos é para todos aqueles que não a venceram nos anos anteriores que disputamos. Inclusive em 2014, no Brasil, onde todos mereciam pela forma que lutaram até o final. Trabalharam muito e queriam tanto quanto eu. E nós merecíamos vencer esta maldita final.

É também para Diego (Maradona), que nos encorajou lá do céu. Além de todos aqueles que sempre apostaram na nossa seleção, sem olhar muito para os resultados, mas sim para a vontade que sempre tivemos mesmo nos momentos em que as coisas não saíram como nós queríamos.

E, claro, é de todo este belo grupo que se formou, além da comissão técnica e todas as pessoas que, mesmo anônimas, trabalham dia e noite para facilitar as coisas para nós.

Muitas vezes o fracasso faz parte da jornada e do aprendizado, e sem decepção é impossível se chegar ao sucesso.

Muito obrigado, de coração. Vamos, Argentina!"

Tags