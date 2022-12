A participação do atacante em Copas se limita a 2014, na edição realizada no Brasil; em cinco partidas, o jogador balançou as redes três vezes e deu duas assistências

Karim Benzema não participou da Copa do Mundo do Catar e anunciou a aposentadoria da seleção da França. No entanto, o nome do atual melhor do mundo ainda desperta interesse.

Segundo o jornal L'Equipe, o jogador teria dado adeus à equipe após entrar em conflito com o técnico Didier Deschamps e comissão técnica às vésperas do torneio. Tudo começou quando houve desconfiança sobre o estado físico de Benzema.

Na preparação da França antes de embarcar ao Catar, o atacante se queixou de um conforto muscular, mas se recusou a fazer exames médicos e a decisão e teria despertado desconfiança na equipe.

O momento passou e a seleção viajou para a sede do Mundial. No local, sofreu uma lesão no quadríceps da coxa esquerda durante um treinamento.

A vontade de Benzema era continuar com a equipe no Catar, mas por conta do episódio anterior, a comissão disse que seria melhor tratar a contusão no Real Madrid. Karim retornou a Espanha e ficou por lá até o vice-campeonato da França.

Antes da final contra a Argentina, o clube espanhol até liberou o atacante de ir ver de perto a seleção atuar no Estádio Lusail, mas preferiu assistir a partida de longe.

A participação de Karim em Mundiais se limita a 2014, na edição realizada no Brasil. Em cinco partidas, o jogador balançou as redes três vezes e deu duas assistências.

