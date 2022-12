Ex-zagueiro Chicão defende Tite: "Esqueceram o que ele já fez"

Segundo o ex-zagueiro Chicão, que já foi campeão com o comandante, muitos se esquecem do que ele já fez no futebol, por exemplo, a conquista do Mundial de Clubes, em 2012

A Argentina, com Lionel Messi de maestro, conquistou a Copa do Mundo do Catar no último domingo, 18, diante da França, em uma eletrizante decisão que acabou indo para os pênaltis. No entanto, tem gente ainda falando da eliminação e do desempenho da Seleção Brasileira na competição.

O técnico Tite foi visto como um dos "vilões" da eliminação para a Croácia, nas quartas de final, mas, segundo o ex-zagueiro Chicão, que já foi campeão com o comandante, muitos se esquecem do que ele já fez no futebol, por exemplo, a conquista do Mundial de Clubes, em 2012 - o Corinthians foi o último clube sul-americano a alcançar o feito.

"(Tite) foi uma peça fundamental (em 2012), pois teve a inteligência de mudar a equipe, com o Douglas na semifinal (contra o Al Ahly) e colocou o Jorge Henrique na final (contra o Chelsea). Foi uma peça fundamental, além de ser o melhor treinador que eu trabalhei, mas sou suspeito a falar, porque gosto muito do Tite, como treinador e pessoa também", iniciou em entrevista à Gazeta Esportiva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Às vezes as pessoas esquecem o que ele fez no futebol. Ter errado na Copa aconteceu com outros treinadores de outros países também, e ele continua, para mim, sendo um excelente treinador", complementou.

Sobre o assunto Messi dedica tri da Argentina ao ídolo Maradona: "Nos encorajou do céu"

Liderados por Messi, campeões do mundo festejam na Argentina; assista

Federação Francesa vai prestar queixa contra ofensas racistas a jogadores da seleção

CBF busca novo nome para vaga de Tite

Tite saiu da Seleção Brasileira após a queda nas quartas da Copa do Catar, em decisão que já havia sido comunicada anteriormente. Agora, a CBF está em busca de um novo nome - segundo apurado pela reportagem, a entidade aceitou esperar até junho para contar com o italiano Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid.

No Corinthians, Tite conquistou seis títulos em três passagens: Mundial e Libertadores de 2012, Brasileiros de 2011 e 2015 e Recopa Sul-Americana e Paulista de 2013.

Tags