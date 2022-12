Federação Francesa vai prestar queixa contra ofensas racistas a jogadores da seleção

A Federação Francesa de Futebol (FFF) condenou nesta terça-feira, 20, as mensagens racistas e de ódio contra os jogadores dos 'Bleus' após a final da Copa do Mundo. A entidade anunciou que vai apresentar queixas contra os agressores.

"Após a final da Copa do Mundo, vários jogadores da seleção francesa foram alvo de comentários racistas e de ódio inaceitáveis nas redes sociais. A FFF condena esta atitude e apresentará queixas contra os autores", escreveu a entidade no Twitter.

O time de Didier Deschamps ficou com o vice-campeonato no Mundial após perder nos pênaltis para a Argentina. Os jogadores que erraram suas cobranças, Kinglsey Coman e Aurelien Tchouameni, foram alvo das ofensas racistas nas redes sociais.

Na última segunda-feira, 19, o Bayern de Munique, equipe de Coman, mostrou seu apoio ao atacante. "A família FC Bayern está com você, King. O racismo não tem lugar no esporte ou na nossa sociedade", escreveu o clube alemão em sua conta no Twitter.

A situação é recorrente, uma vez que Kylian Mbappé já havia denunciado as ofensas racistas que sofreu durante a Eurocopa, após perder um pênalti contra a Suíça.

