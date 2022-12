Mbappé é o segundo jogador a marcar três gols em final de Copa do Mundo

Os três gols da França, no tempo normal e prorrogação, marcados na final da Copa do Mundo no Catar foram feitos por Kylian Mbappé. Com isso, o camisa 10 se tornou o segundo jogador a conseguir o feito em finais do Mundial.

O outro atleta que marcou um hat-trick na decisão foi o inglês Geoff Hurst, em 1966. Naquela ocasição, a Inglaterra conquistou seu primeiro e único título da Copa do Mundo após bater a Alemanha por 4 a 2, com três gols de Hurst.

Sobre o assunto Com hat-trick na final, Mbappé encerra Copa do Mundo como artilheiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com três tentos anotados neste domingo, Mbappé chegou a 12 gols na Copa do Mundo, mesmo número alcançado pelo Rei Pelé ao longo de quatro edições (1958, 1962, 1966 e 1970). O atacante do Paris Saint-Germain tem apenas 23 anos e disputou apenas seu segundo Mundial, já com um título e um vice-campeonato.

Vale destacar também o dois gols marcados por Lionel Messi na final diante da França. Com isso, o argentino chegou a 13 gols, um a mais que Mbappé e Pelé, ao longo de cinco edições (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022).

Tags