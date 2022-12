Messi lidera lista de jogadores com mais participações em gols nas Copas do Mundo

Com os dois tentos marcados na final diante da França, o camisa 10 argentino ultrapassou Pelé na lista de atletas com mais participações diretas em gols na história da Copa do Mundo

Com o desempenho de Lionel Messi na final da Copa do Mundo do Catar, o argentino se tornou o jogador com mais participações diretas em gols (soma de gols e assistências) na história dos Mundiais.

Messi marcou dois gols no empate contra a França por 3 a 3 no tempo regulamentar, que terminou no título argentino nos pênaltis. Ao longo desta Copa, o camisa 10 fez sete gols e deu três assistências. No total, Messi marcou 13 vezes e deu oito passes para gol.

Portanto, Messi alcançou a marca de 21 participações em gols em toda sua carreira nos Mundiais. Com os números conquistados na final contra a França, o argentino ultrapassou Pelé na lista, que somava 20 participações. O brasileiro deu oito assistências e marcou 12 vezes, sem nunca ter feito gol de pênalti.

Na sequência da lista, aparecem os alemães Miroslav Klose e Gerd Muller com 19 participações, empatados com Ronaldo Fenômeno. Entre os jogadores ainda em atividade pelo futebol internacional, Messi lidera à frente de Thomas Muller, Kylian Mbappé, Luis Suárez e Harry Kane.

Foto: Reprodução/ Avisual Game

Confira a lista de jogadores com mais participações em gols na história das Copas

1. Lionel Messi – 21 participações (13 gols + 8 assistências)



2. Pelé – 20 participações (12 gols + 8 assistências)



3. Miroslav Klose – 19 participações (16 gols + 3 assistências)



4. Ronaldo Nazário – 19 participações (15 gols + 4 assistências)



5. Gerd Muller – 19 participações (14 gols + 5 assistências)



6. Grzegorz Lato – 17 participações (10 gols + 7 assistências)



7. Uwe Seeler – 17 participações (9 gols + 8 assistências)



8. Thomas Muller – 16 participações (10 gols + 6 assistências)



9. Just Fontaine – 15 participações (13 gols + 2 assistências)



10. Ademir – 15 participações (9 gols + 6 assistências)

