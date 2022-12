Goleiro da Argentina explica gesto polêmico na final da Copa do Mundo

Um dos destaques da Copa, Emiliano Martínez foi eleito o melhor goleiro do Mundial do Catar e comemorou de forma inusitada

Eleito melhor goleiro da Copa do Mundo de 2022, Emiliano Martínez, da Argentina, protagonizou um dos momentos mais inusitados do Mundial disputado no Catar. Ao receber o prêmio, o arqueiro colocou a Luva de Ouro em frente as suas partes íntimas.

Questionado sobre a atitude, o atleta de 30 anos disse que o gesto foi uma resposta aos torcedores franceses que estavam no Lusail Stadium, em Doha.

"Fiz isso porque os franceses estavam me vaiando, a soberba comigo não vai”, justificou.

Goleiro do Aston Villa, da Inglaterra, 'Dibu' Martínez, como é apelidado, foi crucial no título argentino após realizar uma defesa histórica no final da prorrogação, evitando um gol da França. Além das suas qualidades, o arqueiro também é conhecido por seu jeito irreverente e provocativo, principalmente em decisões por pênaltis.

Destaque na decisão

Após a grande final, Emiliano Martínez se emocionou com o sonho realizado e destacou que o seu país soube sofrer. "Foi uma partida sofrida. A gente sabia que ia sofrer. Felizmente conseguimos. Veio o título que tanto sonhei. Nunca sonhei tanto como com essa Copa. Incomparável", disse à Fifa.

O goleiro, além de fazer boas intervenções ao longo do tempo normal, defendeu uma penalidade máxima.



