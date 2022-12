Benzema anuncia aposentadoria da seleção da França

Benzema foi convocado para esta Copa do Mundo, mas não fez uma aparição sequer com a camisa francesa

Karim Benzema escolheu o dia de seu aniversário para anunciar sua aposentadoria da seleção da França. Aos 35 anos, o jogador usou suas redes sociais para dar adeus à equipe.

"Eu fiz o esforço e os erros necessários para estar onde estou hoje e tenho orgulho disso! Escrevi a minha história e a nossa termina", publicou o atacante.





Benzema foi convocado para esta Copa do Mundo, mas não fez uma aparição sequer com a camisa da França. O atacante sofreu uma lesão no quadríceps da coxa esquerda, durante um treinamento, que o impediu de atuar no torneio. Apesar da contusão, ele não foi cortado da lista do técnico Didier Deschamps.

Às vésperas da final contra a Argentina, o jogador do Real Madrid recebeu a liberação do clube para ir a campo no Estádio Lusail, no entanto não viajou ao Catar e viu o vice-campeonato da seleção francesa de longe.

Esta edição foi a segunda consecutiva que Benzema não participou. Em 2018, na Rússia, ficou de fora devido ao caso Balbuena. O atacante foi acusado na época por conspiração ao fazer chantagem ao seu então companheiro de seleção, episódio que fez Karim ficar afastado da equipe por seis anos (2015-2021).

Sendo assim, a participação de Karim em Mundiais se limita a 2014, na edição realizada no Brasil. Em cinco partidas, o jogador balançou as redes três vezes e deu duas assistências.





