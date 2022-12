Marquinhos quebra silêncio após eliminação do Brasil na Copa: "Dias mais tristes da minha vida"

O jogador de 28 anos foi quem desviou o chute do croata Petkovic, que acabou empatando a partida. Na disputa de pênaltis, Marquinhos bateu a quarta cobrança e acertou a trave, decretando a derrota do Brasil

Dez dias após a derrota da seleção brasileira para a Croácia nos pênaltis, Marquinhos se pronunciou nesta segunda-feira, 19, por meio das redes sociais. O zagueiro lamentou a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar.

"A Copa do Mundo 2022 chega ao fim, alguns dias se passaram de um dos dias mais tristes da minha vida, ainda sem entender e sem palavras para descrever o sentimento de tristeza, vergonha, e as dúvidas daquele momento", escreveu o zagueiro.

Marquinhos foi um dos principais personagens da desclassificação da Seleção Brasileira no Mundial. O jogador de 28 anos foi quem desviou o chute do atacante croata Petkovic, que acabou empatando a partida e levando a decisão para as penalidades. Na disputa de pênaltis, Marquinhos bateu a quarta cobrança e acertou a trave, decretando a derrota do Brasil.

"Família, amigos e o tempo me ajudaram a me reerguer daquele momento difícil, aquela cicatriz ficará pra sempre comigo em minha história e levarei comigo essa responsabilidade", declarou.

Revelado no Corinthians, Marquinhos foi titular em todo o ciclo de preparação para esta Copa do Mundo do Catar. O zagueiro estreou na Seleção Brasileira em 2013, e desde então disputou 75 partidas com a camisa de seu país.

"A hora de seguir em frente chegou, a vida segue com novos objetivos e metas pra ir em busca, vamo que vamo e hoje me sinto renovado para isso! Eu te amo, Brasil", completou o jogador.

Marquinhos pertence ao Paris Saint Germain, da França, e voltará a campo no dia 28 de dezembro, pela Ligue 1, contra o Strasburgo. O PSG vai encarar o Bayern de Munique pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, em fevereiro.





