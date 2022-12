Jejum da seleção brasileira em finais de Copa do Mundo chega a 20 anos

A eliminação do Brasil para a Croácia nesta sexta-feira, 9, nos pênaltis faz com que a seleção brasileira alcance 20 anos sem ir à final do Mundial de seleções. A última vez que a equipe canarinho conseguiu chegar na última fase da competição foi no pentacampeonato conquistado em 2002 diante da Alemanha.

De lá para cá, a seleção brasileira acumula eliminações entre as quartas de final e semifinais. Nas Copas de 2006 e 2010, o grupo caiu nas quartas para França e Holanda, respectivamente. Na edição de 2014, a eliminação foi mais bruta. Diante da Alemanha, o Brasil foi derrotado por 7 a 1 no Mineirão.

Na Copa mais recente, que ocorreu em 2018 na Rússia, o Brasil foi eliminado pela Bélgica por 2 a 1. Nessa edição de 2022, a seleção brasileira disputou cinco jogos. Foram somadas três vitórias e uma derrota antes do empate nesta sexta, 9, no tempo regulamentar. Foram marcados oito gols e foram tomados três.



Agora, o time verde e amarelo iguala o próprio maior jejum sem títulos. De 1970 a 1990, o Brasil também ficou sem levantar a taça.

