"O melhor da Copa foi eliminado", diz técnico de Marrocos sobre a seleção brasileira

O técnico do Marrocos, Walid Regragui, está prestes a tentar reescrever mais uma vez a história da seleção em Copas do Mundo. Apesar de estar se preparando para encarar a França, pelas quartas de final, o comandante tirou um tempo para valorizar a seleção brasileira, que foi eliminada para a Croácia, nos pênaltis.

"Nem todos têm a sorte de estar na semifinal. O melhor time já foi eliminado, o Brasil, e meus jogadores sabem disso. Temos fome por estar entre os melhores do mundo. Sabemos que não somos os favoritos, mas que é possível. Queremos escrever história, colocar a África no topo do mundo", disse o treinador em entrevista coletiva desta terça-feira.

É a primeira vez que uma seleção africana aparece em uma semifinal de Copa. Marrocos vem fazendo uma campanha muito regular neste Mundial do Catar e a cada jogo encanta ainda mais os torcedores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fifa divulga arbitragem de França x Marrocos com Neuza Inês Back no VAR

Quem será o próximo técnico do Brasil após Tite? Veja lista

Croácia x Argentina ao vivo na Copa 2022: onde assistir e horário

O único gol que Marrocos levou foi na fase de grupos. A equipe, que segue invicta, encerrou a fase na liderança do grupo F com duas vitórias, diante da Bélgica por 2 a 0 e contra o Canadá por 2 a 1, e um empate com a Croácia por 0 a 0.

Nas oitavas de final o time despachou a Espanha nos pênaltis e nas quartas desbancou Portugal por 1 a 0. Walid Regragui reforçou a ideia de que não está satisfeito com a semifinal e que seus jogadores darão tudo em campo para avançar à final.

“Pode achar que sou louco, mas quero ir à final. Não estamos satisfeitos com a semifinal. Queremos ir além. Meus jogadores estão prontos para isso, como fizemos antes. Enfrentamos os melhores, vamos enfrentar a melhor, mas estamos loucos para avançar. Quando se tem desejo, comprometimento e apoio, é possível vencer”, comentou.

"Temos a melhor torcida do mundo, talvez como os argentinos e os brasileiros. Estou muito feliz porque agora é o mundo que nos admira. É gente que ama o país, ama sua seleção, eles vêm de todas as partes do mundo. Pelo menos 20 mil pessoas que estão vindo e isso me deixa muito feliz. As pessoas às vezes não entendem nossa cultura e estamos aqui para mostrar. Representamos o jeito do Marrocos de jogar futebol, gente muito apaixonada”, concluiu.

França e Marrocos se enfrentam nesta quarta-feira, às 16 horas, no horário de Brasília, no Estádio Al Bayt.

Tags