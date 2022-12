Lautaro atrapalha foto de Messi à la Maradona com a taça da Copa do Mundo

A Fifa publicou as duas imagens nas redes sociais. Enquanto Maradona se destaca ao centro, na foto de Messi, o centroavante Lautaro aparece no fundo, pendurado no travessão do estádio Lusail

A Argentina tornou-se tricampeã mundial no último domingo, 18, ao bater a França nos pênaltis. Durante a comemoração dos "hermanos", uma imagem chamou a atenção. O atacante Lautaro Martínez teria atrapalhado a foto histórica de Messi sendo carregado enquanto ergue a taça, assim como Maradona fez na conquista de 1986.

A Fifa publicou as duas imagens nas redes sociais. Enquanto Maradona se destaca ao centro, na foto de Messi, o centroavante Lautaro aparece no fundo, pendurado no travessão do estádio Lusail, no Catar. O jogador da Inter de Milão também ficou marcado pelos gols perdidos na partida diante dos franceses.

1986 2022 pic.twitter.com/KQQpIJrb2d December 18, 2022

Após a conquista, Lautaro Martínez só conseguiu mostrar seu agradecimento. "Obrigado a todos, obrigado ao povo argentino, à minha família, a esses 26, aos que ficaram de fora, aos que estiveram em convocações anteriores, a toda comissão técnica... Agradecimento, é a única palavra", ressaltou.

O atleta que deixou o banco de reservas no minuto 103 do jogo, substituindo Julián Álvarez. "A todos que mencionei, à minha família que está nas arquibancadas, à minha mãe que está em minha casa, com certeza com o coração explodindo. À minha avó, que não está em um momento muito bom, mas espero que isso possa dar força a ela. A ela, à minha mãe, ao meu irmão, à minha família que viajou o mundo inteiro para me ver e à minha filha que mudou a minha vida", finalizou. (Com AFP)