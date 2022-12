Na expectativa pelo tricampeonato, torcedores argentinos e franceses se reúnem em bares de Fortaleza para acompanhar a final da Copa do Mundo. As seleções se enfrentam neste domingo, 18, em busca do título do Mundial de 2022.



O POVO acompanha torcedores argentinos e franceses que se concentram nos bares no Colosso Lake Lounge e Novos Boêmios, na Praia de Iracema. O clima é de festa entre os torcedores.

O casal francês Patrick e Lidu Ruoard moram na capital cearense há sete anos e esperam pela conquista da França. Andra Rasú e Sebastian Hughes acreditam no título argentino. No bar Novos Boêmios, houve muita comemoração nos gols de Messi e Di María, que abriram o placar para a Argentina.



Caso vença, a França pode chegar a dois títulos seguidos, algo que não acontece há 60 anos. A Argentina tentou após ser campeã em 1986, mas foi vice em 1990. O Brasil, campeão em 1994, também chegou perto, mas ficou com o segundo lugar em 1998. Agora, os franceses podem colocar fim no jejum.



Já a Argentina vive a enorme expectativa de, enfim, tornar-se tricampeã mundial de futebol e encerrar o jejum de 36 anos.



Veja fotos de torcedores argentinos e franceses:

