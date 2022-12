Messi se torna o jogador com mais jogos em Copas do Mundo

Camisa dez da Argentina, Lionel Messi bateu mais uma marca histórica neste domingo, 18, na final da Copa do Mundo. Ao entrar em campo diante da França, o craque superou Lothar Matthaus, campeão em 1990 pela Alemanha, e se tornou o jogador com mais jogos na história dos Mundiais. Messi agora tem 26 partidas em Copas, ultrapassando os 25 do alemão.

Contra os franceses, o jogador do Paris Saint-Germain terá, possivelmente, sua última chance de faturar a taça mais desejada do futebol mundial. O mais próximo que ele chegou da conquista foi na Copa de 2014, quando foi vice-campeão para a Alemanha.

Diante da Croácia, na semifinal do Mundial do Catar, Messi, além de igualar Matthaus em número de jogos, marcou seu décimo primeiro gol em Copas e superou a marca de Gabriel Batistuta, com 10, como maior goleador da Argentina no torneio. Nesta edição, ele já assinalou cinco gols e divide a artilharia com o francês Kylian Mbappé.

Disputando o seu quinto mundial, Lionel estreou no torneio no dia 16 de junho de 2006. Em Copa disputada na Alemanha, o jovem, com apenas 18 anos, saiu do banco aos 30 minutos do segundo tempo e marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 6 a 0 contra a Sérvia e Montenegro, pela segunda rodada da fase de grupos.

