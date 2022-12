Torcedores argentinos e franceses assistem final da Copa do Mundo em Fortaleza

Argentina e França disputam a final da Copa do Mundo 2022

Com a final da Copa do Mundo de 2022, nesse domingo, 18, diversas pessoas se concentram para assistir a partida decisiva. Em estabelecimentos comerciais de Fortaleza, torcedores dos dois times finalistas, Argentina e França, já estão reunidos. Entoando os hinos dos países competidores, muitos dos torcedores são turistas e estrangeiros moradores do Ceará.

O POVO visitou alguns estabelecimentos que costumam receber consumidores em dias de jogos. No restaurante Novos Boêmios, localizado no bairro Meireles, duas torcidas já se fazem presentes para assistir a partida.

Quem está lá é o casal Patrick e Lidu Ruoard, de 67 e 51 anos. Os dois franceses já estão em Fortaleza há 7 anos, desde que Patrick se aposentou e quis se mudar para o Ceará.

Torcedores franceses assistem final da Copa contra a Argentina (Foto: O POVO)



Com os rostos pintados de azul, branco e vermelho e portando uma bandeira francesa, o casal está confiante com o resultado deste domingo. "Hoje a gente veio comemorar a vitória da França!", disse Lidu.

No local, a torcida argentina também marca presença. Trajados de branco e azul claro, os hermanos não economizam na voz e cantam o hino argentino.

