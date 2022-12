Messi x Mbappé: final da Copa do Mundo tem briga por artilharia

Ambos assinalaram cinco gols até o momento e dividem a liderança do ranking; craques se enfrentam na grande decisão do Mundial neste domingo, 18, às 12 horas

Dois dos maiores astros da Copa do Mundo, Lionel Messi e Kylian Mbappé travam duelo especial pela artilharia do torneio. Companheiros de Paris Saint-Germain, os jogadores se enfrentarão na final do Mundial disputada entre Argentina e França no neste domingo, 18, às 12 horas, estádio Lusail, em Doha, no Catar.

Ambos assinalaram cinco gols até o momento e dividem a liderança do ranking. Além deles, outros dois companheiros estão na briga: Giroud, centroavante da França, e Julián Álvarez, da Argentina. Eles têm quatro gols cada e aparecem na vice-artilharia da competição.

Sobre o assunto Real Madrid autoriza Benzema a viajar ao Catar para final da Copa do Mundo

"É incrível jogar duas finais seguidas" de Copa do Mundo, comemora Theo Hernández

"É uma conquista extraordinária", diz Messi sobre Argentina na final da Copa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Camisa dez e capitão da Argentina, Messi faz sua melhor Copa na carreira. Com cinco gols e três assistências, o craque venceu o prêmio de melhor jogador da partida em cinco dos seis jogos que disputou neste Mundial. Ademais, balançou as redes em todos os confrontos do mata-mata.

Por outro lado, Mbappé vem se destacando na sua segunda Copa do Mundo na carreira. Aos 23 anos, o francês tem a chance de ser bicampeão mundial e cravar ainda mais seu nome na história do futebol. No Catar, já são cinco gols e duas assistências.

Mesmo com pouca idade, o camisa dez francês já tem nove tentos em 13 jogos de Mundial. Na sua primeira Copa do Mundo, em 2018, Mbappé foi campeão com a França e marcou quatro gols durante a campanha. Ele passou em branco nas quartas e na semifinal.

Os coadjuvantes na artilharia, Giroud e Álvarez, tiveram atuações decisivas no mata-mata e podem surpreender na decisão. O experiente francês de 36 anos marcou dois gols nesta fase do torneio - um contra a Polônia nas oitavas de final e um diante da Inglaterra nas quartas de final, este o da virada que garantiu a classificação.

Já o jovem centroavante argentino de 22 anos marcou um gol diante da Austrália nas oitavas de final e dois contra a Croácia na semifinal.

O confronto entre Argentina e França é a 11ª final na história das Copas entre sul-americanos e europeus.





Tags