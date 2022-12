"É incrível jogar duas finais seguidas" de Copa do Mundo, comemora Theo Hernández

O lateral da França Theo Hernández comemorou a classificação de sua seleção para a segunda final consecutiva de Copa do Mundo, ao vencer nesta quarta-feira o Marrocos (2-0) na semifinal do torneio no Catar.

"É incrível jogar duas finais de Copa do Mundo seguidas. Fizemos um ótimo trabalho. (Sobre a final) É um grande jogo, vamos trabalhar muito para vencer a final", disse em entrevista ao canal TF1 o autor do primeiro gol no estádio Al Bayt em Al Khor, ao norte de Doha.

Hernández, de 25 anos, lembrou do irmão, Lucas, que lesionou gravemente o joelho direito na estreia da França no Mundial (vitória por 4 a 1 sobre a Austrália).

Lucas, do Bayern de Munique, era o titular na lateral esquerda.

"Espero que meu irmão esteja aqui para a final", disse o lateral do Milan.

Ao derrotar o time revelação do torneio, a França se classificou para sua quarta final de Copa do Mundo, depois das de 1998, 2006 e 2018.

Os 'Bleus' buscarão seu terceiro título (após os conquistados em 1998 e 2018) no domingo contra a Argentina de Lionel Messi, que também busca o tricampeonato (foi campeã em 1978 e 1986).

