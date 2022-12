"É uma conquista extraordinária", diz Messi sobre Argentina na final da Copa

A Albiceleste jogará no próximo domingo, 19, contra França ou Marrocos a sexta final de Mundial, das quais venceu em 1978 e 1986, no auge de Diego Maradona

O capitão argentino, Lionel Messi afirmou que é "uma conquista extraordinária" chegar à final da Copa do Mundo do Catar, após a vitória por 3 a 0 sobre a Croácia nas semifinais, na última terça-feira, 13.

"É uma conquista extraordinária o que estamos fazendo. É uma alegria enorme para todo o país. Como fizemos durante todo o Mundial, vamos dar o máximo e tentar fazer de tudo para levar (a Copa do Mundo). Mas vamos aproveitar isso, que é grandioso", disse Messi ao canal argentino TyC Sports após o jogo no estádio Lusail, em Doha.

O astro, autor do primeiro gol da Albiceleste, acrescentou que "é uma loucura" o apoio dos torcedores desde o início do torneio e ressaltou que "quando perdemos, dissemos para confiarem em nós (2 a 1 na estreia contra a Arábia Saudita) porque sabemos o que este grupo pode dar".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A Argentina volta a uma final de Copa do Mundo e temos que desfrutar", disse o camisa 10.

A Albiceleste jogará no domingo contra França ou Marrocos a sexta final de Mundial, das quais venceu em 1978 e 1986, no auge de Diego Maradona.

Sobre o assunto Final da Copa pode dar a Messi primeiro título mundial e recorde de jogos disputados

Torcida argentina conquista o mundo com espetáculo nas arquibancadas e vive sonho do tri

Modric critica pênalti a favor da Argentina: "Não acredito que o árbitro marcou"

Craque desconversa sobre ser a melhor Copa da carreira

Escolhido o melhor jogador da partida, Messi está em grande forma, embora não afirme que esta é a a melhor Copa do Mundo da carreira, participando pela quinta vez.

"Estou desfrutando muito e por sorte posso ajudar o grupo para as coisas darem certo", disse o até agora artilheiro do Mundial com cinco gols, ao lado do francês Kylian Mbappé, seu companheiro de Paris Saint-Germain.

Messi disputará sua segunda final de Mundial depois da derrota da Argentina por 1 a 0 para a Alemanha no Brasil, em 2014.

"Este grupo é uma loucura, conseguimos", comemorou o camisa 10 após a vitória sobre a Croácia.

Tags