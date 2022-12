Real Madrid autoriza Benzema a viajar ao Catar para final da Copa do Mundo

Atacante se lesionou no dia 19 de novembro, em um treino da França no Catar, às vésperas da estreia da equipe na fase de grupos do Mundial. Treinador francês evitou responder se o jogador entrará em campo na grande decisão

O Real Madrid autorizou o astro francês Karim Benzema viajar ao Catar para acompanhar sua seleção na grande final da Copa do Mundo do 2022. O duelo decisivo entre Argentina e França acontecerá neste domingo, 18, às 12 horas (de Brasília), no estádio Lusail, em Doha, no Catar.

Apesar de ter deixado a delegação francesa e retornado à Espanha para tratar de uma lesão no quadríceps da coxa esquerda, o jogador não foi cortado da lista de Didier Deschamps. Com isso, ele pode receber a medalha de campeão ou vice-campeão mundial. Há expectativa de que o atual melhor do mundo entre em campo para a grande decisão.

Diversos noticiários revelaram a possibilidade de Benzema jogar a Copa do Mundo desde as oitavas de final, pois ele já estaria recuperado e treinava "sem limitações" no Real Madrid. O técnico francês, porém, descartou a possibilidade.

A contusão do atacante ocorreu no dia 19 de novembro, em um treino da França no Catar, às vésperas da estreia da equipe na fase de grupos da competição. Especulou-se em várias oportunidades sobre a chance do atleta defender a seleção no torneio, mas nada se concretizou.

Na entrevista coletiva após a vitória sobre Marrocos, que classificou os franceses à decisão, Deschamps foi questionado se pretendia utilizar Benzema contra a Argentina. O comandante, desta vez, apenas esboçou um sorriso e disse que "não iria responder a pergunta".

Com a ausência do atual vencedor da Bola de Ouro, abriram-se caminhos para Olivier Giroud assumir o posto de camisa 9 e brilhar no Catar. O jogador do Milan, importante na conquista mundial de 2018, já soma quatro gols na competição e está atrás apenas de Mbappé na artilharia da França.

